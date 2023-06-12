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Киевскую ГЭС разрушить ракетами почти невозможно - Минобороны

Понедельник, 12 июня 2023, 19:12

Киевскую ГЭС поразить ракетами очень сложно, расчетное количество поражения - это, как минимум, - до ядерного взрыва.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

По словам Павлюка, для защиты Киевской ГЭС было сделано все возможное.

"Мы не исключали такого факта, и поэтому и средства противовоздушной обороны сосредоточили на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств при необходимости был. Но расчетное количество потребности элементов поражения - это, как минимум, - до ядерного взрыва для того, чтобы уничтожить. Или подрыв, как сделали на Каховской ГЭС. Подрыв изнутри. Потому что поразить ракетами очень трудно, чтобы нанести такие повреждения", - подчеркнул замминистра.

"Почти невозможно", - отметил Павлюк на уточняющий вопрос журналиста.

Напоминаем:

ЧАО "Укргидроэнерго" начинает строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, которые располагаются выше по руслу Днепра над столицей Украины.

Срок завершения работ - до 31 декабря 2024 года.

Минобороны ГЭС
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