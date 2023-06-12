Киевскую ГЭС разрушить ракетами почти невозможно - Минобороны

Киевскую ГЭС поразить ракетами очень сложно, расчетное количество поражения - это, как минимум, - до ядерного взрыва.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.



По словам Павлюка, для защиты Киевской ГЭС было сделано все возможное.

"Мы не исключали такого факта, и поэтому и средства противовоздушной обороны сосредоточили на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств при необходимости был. Но расчетное количество потребности элементов поражения - это, как минимум, - до ядерного взрыва для того, чтобы уничтожить. Или подрыв, как сделали на Каховской ГЭС. Подрыв изнутри. Потому что поразить ракетами очень трудно, чтобы нанести такие повреждения", - подчеркнул замминистра.

"Почти невозможно", - отметил Павлюк на уточняющий вопрос журналиста.

Напоминаем:

ЧАО "Укргидроэнерго" начинает строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, которые располагаются выше по руслу Днепра над столицей Украины.



Срок завершения работ - до 31 декабря 2024 года.



