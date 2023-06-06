Госаудитслужба засекретила акт проверки Минобороны, но рассказала новые подробности коррупции

Акт проверки по результатам аудита Минобороны засекречен, но в Госаудитслужбе подтверждают, что зафиксировали большое количество нарушений.

Об этом рассказала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева в интервью "Главкому".

"Это было тяжелое мероприятие. Зафиксировали большое количество нарушений. Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт секретный. Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. По всем производствам - тайна следствия", - отметила она.

В то же время Басалаева все же сообщила отдельные факты, выявленные аудитом. В частности, подтвердила факт, который вызвал наибольший резонанс после того, как СМИ разоблачили злоупотребления на закупках в Минобороны.

"Да, покупали по 17 грн за штуку. Десяток - 170 грн. Формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами, плюс логистика, загрузка, разгрузка", - сказала глава Госаудитслужбы.

При этом, утверждает Басаева, даже по таким ценам поставщики требовали 100-процентной предоплаты, а не получив ее не спешили выполнять контракт. Речь идет как о вещевом обеспечении, так, и о вооружении.

"Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность - 100% авансирование договоров и невыполнение их в срок контрагентами... К сожалению, не были качественно отобраны контрагенты. Мы понимаем поставщиков: война и надо гарантии, они решили их получать авансированием на 100%", - заявила она.

Оказалось также, что контрагенты это - нерезиденты Украины.

"Контрагенты - нерезиденты, в некоторых случаях злоупотребляли", - добавила она.

Украина теряла даже тогда, когда контрагенты соглашались вернуть средства за невыполненный контракт.

"В некоторых случаях поставки товара не происходили в срок. И если украинская сторона заявляла, что мы не можем ждать полгода, верните нам платеж, то платеж возвращался, но из-за курсовой разницы мы теряли большие суммы, по 250 млн грн только на курсовой разнице. Потому что доллар в апреле и в сентябре - это уже другой доллар", - отметила глава Госаудитслужбы.

Напоминаем:

Половина украинцев хотят немедленных решений за коррупцию в Минобороны. Это показал опрос Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 февраля.

Ранее ZN.UA со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.

Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ. Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.

Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.

В конце февраля Министерство обороны опубликовало обновленные договора по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов сократили, а цены на продукты снизились. В частности, яйца будут стоить – 8-9 гривен.