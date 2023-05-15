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Украинский танк "Оплот" лишили российских компонентов

Понедельник, 15 мая 2023, 15:09 - Экономическая правда

С начала полномасштабной войны российские компоненты в танке заменили украинскими.

Об этом идет речь в материале УП.

Министр обороны Алексей Резников 12 мая сообщил, что ведомство будет покупать у "Укроборонпрома" современные украинские танки "Оплот". Раньше их серийно производили только по заказу Таиланда.

В 2019 году "Укроборонпром" был не готов поставлять танки "Оплот" для ВСУ, потому что техника была зависима от российских комплектующих. Однако по данным УП, за последний год машину перестроили и заменили российские компоненты украинскими.

Детальнее об изменениях в украинской оборонной промышленности читайте в статье: Корпоратизация монстров. Как Зеленский изменяет правила в оборонке и как это повлияет на ход войны?

Укроборонпром оружие производство Минобороны война
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