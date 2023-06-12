Київську ГЕС зруйнувати ракетами майже неможливо - Міноборони

Київську ГЕС вразити ракетами дуже складно, розрахункова кількість ураження - це, як мінімум, - до ядерного вибуху.

Про це заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Павлюка, для захисту Київської ГЕС було зроблено все можливе.

"Ми не виключали такого факту, й тому і засоби протиповітряної оборони зосередили на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідності був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження - це, як мінімум, - до ядерного вибуху для того, щоб знищити. Або підрив, як зробили на Каховській ГЕС. Підрив зсередини. Тому що вразити ракетами дуже важко, щоб завдати таких пошкоджень", - наголосив заступник міністра.

"Майже неможливо", - зазначив Павлюк на уточнювальне запитання журналіста.

Нагадуємо:

ПрАТ "Укргідроенерго" починає будівництво системи раннього виявлення загроз надзвичайних ситуацій на Київських ГЕС та ГАЕС, що розташовуються вище по річищу Дніпра над столицею України.



Термін завершення робіт - до 31 грудня 2024 року.



