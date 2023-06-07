Киевские ГЭС и ГАЭС начинают оснащать системами раннего оповещения об угрозах

ЧАО "Укргидроэнерго" начинает строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, располагающихся выше по руслу Днепра над столицей Украины.

Тендерное объявление по поиску подрядчика обнародовано в системе электронных торгов "Прозорро".

Как следует из тендерной документации, такой системой будет оснащен каскад Киевских ГЭС и ГАЭС.

Срок завершения работ - до 31 декабря 2024 года.

Стоимость проекта - 35,190 млн гривен. Эта сумма включает как инженерные, так и строительные работы.

Напоминаем:

6 июня, после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что это не единственная дамба на Днепре, где россияне пытались причинить вред. Одной из таких целей могла быть дамба Киевской ГЭС.

Об одном из инцидентов на Киевской ГЭС сообщалось в самом начале вторжения. 26 февраля 2022 года украинская противовоздушная оборона ночью сбила ракету, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде.

В этой связи в Министерстве инфраструктуры заявляли, что разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада и даже аварии на Запорожской АЭС.

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