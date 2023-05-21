"Укрнафта" выполняет обязательства по поставкам топлива армии - Минобороны

После перехода ПАО "Укрнафта" под контроль Минобороны объем компания выполняет все взятые на себя обязательства по поставке топлива армии.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины и "Укрнафта" в ответ на запрос "Укринформа".

Министерство обороны отметило, что после получения ими управления над "Укрнафтой", компания выполняет все взятые на себя договорные обязательства по поставке топлива.

"Претензий со стороны Минобороны к поставкам топлива нет. От более подробных комментариев в Минобороны воздержались, сославшись на закрытость информации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрнафте" добавили, что после перехода компании под контроль Минобороны объем поставок дизтоплива и бензина вырос втрое.

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Напомним:

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что национализация "Укрнафты" состоялась из-за отказа компании поставлять нефтепродукты украинской армии.

7 ноября ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

Отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил экс-гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.