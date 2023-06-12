Суд арестовал экс-нардепа, чей концерн был поставщиком для ВПК РФ после вторжения

Бывшему народному депутату и руководителям концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) в Telegram.

В ГБР не называют имени подозреваемого, но, как писала УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.

Напомним:

Сотрудники ГБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после вторжения, в том числе - организатора схемы, бывшего нардепа, члена Партии Регионов.

Государственное бюро расследований заблокировало работу украинского концерна, который продолжил обеспечивать российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения, осталось имущество на 1 миллиард гривен.

Правоохранители установили, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего нардепа с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий.

Среди них были структуры оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Концерн занимал второе место в поставках продукции для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

После полномасштабного вторжения РФ, владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника.

Экономическая правда