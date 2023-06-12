Производитель Oreo столкнулся с бойкотом со стороны скандинавских компаний из-за бизнеса в РФ

Американский производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International столкнулся с растущим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за постоянного присутствия в России.

Об этом пишет Reuters.

На фоне этого компания попросила о встрече с норвежским правительством, чтобы защитить свой местный бизнес.

"Авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, ритейлер Elkjop, судоходная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация были среди тех, кто объявил в последние дни о прекращении продажи продукции Mondelez.

Мировой производитель снеков, производитель Oreo, Toblerone и десятков других брендов, имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou.

Хотя некоторые западные компании продали свои российские активы после вторжения РФ в Украину в прошлом году, другие, такие как Mondelez, остались, несмотря на давление со стороны сотрудников в других странах", - пишет агентство.

Скандинавские компании заявили, что их решение прекратить продажу продукции Mondelez основывается на объявлении украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о внесении компании в "черный список".

Coop Norge, второй крупнейший норвежский ритейлер продуктов питания, заявил в субботу, что обратится за советом к норвежскому правительству, прежде чем принимать какие-либо решения.

В заявлении Mondelez говорится, что компания постарается встретиться с соответствующими министерствами, чтобы объяснить свою позицию, добавив, что она не продает продукцию российского производства в Норвегии.

Mondelez заявила, что продолжает "ограниченную" деятельность в России, прекратив инвестиции и рекламу, и осудила войну.

"Mondelez International придерживается всех политических решений и санкций и будет продолжать рассматривать необходимые коррективы в своей деятельности для обеспечения полного соответствия", - добавили в компании.

Напомним:

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Экономическая правда