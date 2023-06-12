Финкомпания "Новой почты" разместила дебютный открытый выпуск облигаций

Компания "НоваПей Кредит", которая входит в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии А на сумму 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что облигации можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и достигать 20%.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направят на развитие бизнеса NovaPay и ее кредитных продуктов, добавили в компании.

В компании также заявили, что NovaPay стала первой компанией на украинском рынке капитала в военное время, которая выпустила корпоративные облигации с публичным предложением.

Облигации NovaPay уже есть в обращении на вторичном рынке.

В компании добавили также, что на общую сумму проданных облигаций начислят 1% годовых и инвестируют эти средства в помощь ВСУ.

Экономическая правда