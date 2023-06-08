ГБР задержало экс-нардепа-регионала, концерн которого был поставщиком для ВПК РФ после вторжения

Сотрудники ГБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после вторжения, в том числе - организатора схемы, бывшего нардепа, члена Партии Регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в РФ комплектующих минимум на более 160 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Как писала УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.

"Сейчас следователи и оперативные работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора проводят более 30 обысков. В частности, у бывшего нардепа среди роскоши в стиле "Пшонка стайл" найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские награды и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей.

У некоторых подозреваемых были найдены паспорта РФ, договора с РФ", - добавили в ГБР.

По результатам проведенного расследования следователи ГБР установили, что в состав преступной организации вошло не менее 14 человек, среди близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан РФ, отметили в бюро.

Напомним:

Государственное бюро расследований заблокировало работу украинского концерна, который продолжил обеспечивать российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения, осталось имущество на 1 миллиард гривен.

Правоохранители установили, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего нардепа с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий.

Среди них были структуры оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Концерн занимал второе место в поставках продукции для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

После полномасштабного вторжения РФ, владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника.

Экономическая правда