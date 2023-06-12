Суд арештував екснардепа, чий концерн був постачальником для ВПК РФ після вторгнення

Колишньому народному депутату та керівникам концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань (ДБР) у Telegram.

У ДБР не називають імені підозрюваного, але, як писала УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна і його концерн NICMAS.

Нагадаємо:

Співробітники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення, у тому числі - організатора схеми, колишнього нардепа, члена Партії Регіонів.

Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжив забезпечувати російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, рештовано майно на 1 мільярд гривень.

Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього нардепа з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств.

Серед них були структури оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Концерн займав друге місце у поставках продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони з країни-посередника.

Економічна правда