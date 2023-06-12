Миллиардер Сорос передал контроль над финансовой империей сыну

Финансист-миллиардер Джордж Сорос передает контроль над своей финансовой империей своему сыну Александру.

Об этом Соросы заявили в интервью The Wall Street Journal.

92-летний филантроп и менеджер хедж-фонда рассказал, что раньше не хотел, чтобы его Open Society Foundations (OSF) перешел к одному из его пяти детей.

Но говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 миллиардов долларов своему 37-летнему сыну Алексу, Сорос-старший сказал: "Он это заслужил".

В интервью изданию Алекс отметил, что он более политичен, чем отец. А также рассказал о планах продолжать жертвовать семейными деньгами левым политическим кандидатам в США.

Алекс добавил, что расширит приоритеты фонда, включив в них право голоса и аборты, а также гендерное равенство.

Совет OSF избрал Алекса своим главой в декабре, сейчас он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

Ежегодно Open Society Foundations направляет около 1,5 млрд долларов группам, которые поддерживают права человека во всем мире и помогают строить демократии.

Экономическая правда