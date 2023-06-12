Украина помогла Польше избавиться от избытка электроэнергии – "Укрэнерго"

В воскресенье на запрос польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: украинская энергосистема приняла излишки электроэнергии, которая имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт-ч.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела избыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии. Такие условия договора Украина имеет только с Польшей", - пояснили в компании.

Сейчас производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей, - добавили в "Укрэнерго".

"Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках.

Поэтому объем доступных мощностей ограничен, поэтому просим экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", - говорится в сообщении.

При этом на понедельник запланирован импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы. Экспорт и импорт в вечерние часы наибольшего потребления отсутствует.

В то же время на Херсонщине вода постепенно спадает, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов, добавили в "Укрэнерго".

"Сейчас в городе и области в целом отключено более 40 тысяч потребителей. Там, где позволяют обстоятельства, ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением: запитано более 2 тыс. потребителей. В Николаевской области вода тоже постепенно спадает, что позволило восстановить питание после подтопления более 2 тыс. потребителей", - рассказали в компании.

Подчеркивается также, что приграничные и прифронтовые области страдают от обстрелов россиян, повреждаются сети облэнерго, в частности, есть повреждения в сетях облэнерго в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают питание после разрешения военных.

Кроме этого, "Укрэнерго" восстановило одну из магистральных линий в южном регионе, которая была повреждена в результате обстрелов. Вследствие неблагоприятной погоды в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской областях были повреждения в сетях облэнерго. Электроснабжение большинства потребителей возвращено, восстановление питания в отдельных районах продолжается, резюмировали в компании.

Экономическая правда