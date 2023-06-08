Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области – "Укрэнерго"

ГЭС, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключены около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании также подчеркнули, что 7 июня с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

"Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал.

Напоминаем, аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E", - пояснили в "Укрэнерго".

При этом сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой.

"В вечерние часы в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности. Поэтому просим перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку", - подчеркнули в госкомпании.

Экспорт электроэнергии отсутствует. Импорт из Словакии предполагается только с 14 до 19 часов.

"Несмотря на постоянные повреждения, продолжаются работы по восстановлению сетей облэнерго вблизи линии фронта. В частности, в Донецкой области бригады облэнерго восстановили питание почти 6 тысячам потребителей. Вернули свет для около 1000 потребителей на Харьковщине и Черниговщине.

Продолжается ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время массированных ракетных и дроновых ударов россиян по энергосистеме. Объем и сложность нанесенных повреждений требуют значительных ресурсов и времени", - резюмировали в компании.

Экономическая правда