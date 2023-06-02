В "Укрэнерго" опровергли информацию об обысках
Пятница, 2 июня 2023, 18:46 -
В НЭК "Укрэнерго" опровергли информацию о якобы проведении в компании обысков.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
"В интернете распространяется информация о якобы проведенных обысках в компании Укрэнерго. Это фейк. Никаких обысков в компании не производилось", - заявили в компании.
В энергокомпании считают, что одновременное размещение ложной новости на отдельных информационных сайтах и телеграммах каналах свидетельствует о спланированности этой акции.
"Сайт, первым разместивший это ложное сообщение, уже его снял. Другие медиа и каналы ссылаются на снятую новость", - добавили в "Укрэнерго".
Экономическая правда