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Укр / Рус

В "Укрэнерго" опровергли информацию об обысках

Пятница, 2 июня 2023, 18:46 - Анастасия Жарикова

В НЭК "Укрэнерго" опровергли информацию о якобы проведении в компании обысков.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

"В интернете распространяется информация о якобы проведенных обысках в компании Укрэнерго. Это фейк. Никаких обысков в компании не производилось", - заявили в компании.

В энергокомпании считают, что одновременное размещение ложной новости на отдельных информационных сайтах и телеграммах каналах свидетельствует о спланированности этой акции.

"Сайт, первым разместивший это ложное сообщение, уже его снял. Другие медиа и каналы ссылаются на снятую новость", - добавили в "Укрэнерго".

Экономическая правда

Укрэнерго компании
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