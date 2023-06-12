Україна допомогла Польщі позбутися надлишку електроенергії – "Укренерго"

У неділю на запит польської енергосистеми була активована аварійна допомога: українська енергосистема прийняла надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год.

Про це заявили в "Укренерго".

"Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею", - пояснили в компанії.

Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, - додали в "Укренерго".

"Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках.

Тож обсяг доступних потужностей обмежений, тому просимо ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", - йдеться у повідомленні.

При цьому на понеділок запланований імпорт із Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

Водночас на Херсонщині вода поступово спадає, але ситуація ускладнюється через постійні обстріли, додали в "Укренерго".

"Наразі в місті та області загалом відключено понад 40 тисяч споживачів. Там, де дозволяють обставини, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням: заживлено понад 2 тис. споживачів. У Миколаївській області вода теж поступово спадає, що дозволило відновити живлення після підтоплення понад 2 тис споживачам", - розповіли в компанії.

Підкреслюється також, що прикордонні та прифронтові області потерпають від обстрілів росіян, пошкоджуються мережі обленерго, зокрема, є пошкодження у мережах обленерго на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення після дозволу військових.

Крім цього, "Укренерго" відновило одну з магістральних ліній у південному регіоні, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів. Внаслідок несприятливої погоди у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях були пошкодження у мережах обленерго. Електропостачання більшості споживачів повернуто, відновлення живлення в окремих районах триває, резюмували в компанії.

Економічна правда