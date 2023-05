Дело Приватбанка: решение суда в Лондоне может быть в начале 2024 года

В Приватбанке ожидают, что решение Высокого суда Лондона по существу в деле против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом председатель правления Приватбанка Герхард Бёш рассказал во время презентации годовых результатов банка.

"Мы ожидаем, что слушания начнутся. В июне прошлого года они были приостановлены из-за начала войны, а сейчас есть все признаки того, что эти слушания продолжатся", - рассказал Бёш. Он добавил, что многие люди поедут в Лондон в качестве свидетелей, и они уже готовятся к слушаниям.

По его мнению, есть "высокие шансы" того, что Приватбанк выиграет в этом деле.

"Мы ожидаем этого решения в начале 2024 года, и конечно тогда мы увидим, как это решение будет выглядеть и как это поможет нам взыскать те активы (экс-акционеров Приватбанка - ЭП), которые сейчас заморожены по всему миру", - отметил председатель правления банка.

Как сообщалось в прошлом году, первые слушания в Высоком суде Лондона по существу дела по иску ПриватБанка против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны были состояться в июне этого года, после ходатайства ответчиков перенесли на год.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка". Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что Приватбанк до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Через год суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против экс-акционеров по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

В феврале 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.