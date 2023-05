Банк First Republic ликвидируют: его покупает JPMorgan 

Регуляторы США вводят временную администрацию в First Republic Bank - его выкупит крупнейший банк страны JPMorgan.

Об этом сообщает Bloomberg.

JPMorgan "возьмет на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы" First Republic, говорится в заявлении Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии. Ликвидатором банка назначена Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC).

Гарантировать вклады будут в пределах 250 тыс долл - регуляторы не предоставили First Republic такого же исключения из системного риска, которое применили в случае SVB.

Эта сделка делает JPMorgan, крупнейший банк страны, еще больше, чего американские чиновники пытались избежать в прошлом.

Из-за регуляторных ограничений в США, размер JPMorgan и его существующая доля в депозитной базе США не позволят ему при обычных обстоятельствах расширять свою депозитную базу дальше. А ведущие законодатели-демократы и администрация Байдена выступают против консолидации в финансовой индустрии и других секторах.

Как и другие финучреждения, First Republic Bank оказался в затруднительном положении, когда Федеральный резерв США повысил процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это негативно повлияло на стоимость облигаций и кредитов, которые банк покупал по низким ставкам.

Одиннадцать американских банков попытались удержать First Republic на плаву, пообещав 16 марта предоставить 30 миллиардов долларов новых депозитов, причем JPMorgan, Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. выделили по 5 млрд долл. каждый.

Тем временем вкладчики массово начали выводить свой капитал из банка. В результате образовалась дыра в капитале, а в апреле банк опубликовал отчет за первый квартал и сообщил о своей попытке продать активы и разработать план спасения.

Напоминаем:

Регуляторы США в попытках спасти First Republic ведут переговоры как минимум с тремя крупными банками, JPMorgan, Citizens и PNC, которые претендуют на полную или частичную покупку банка.