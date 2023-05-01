За купівлю First Republic змагаються JPMorgan, Citizens та PNC – ЗМІ

Регулятори США у спробах врятувати First Republic ведуть переговори щонайменше з трьома великими банками, JPMorgan, Citizens та PNC, які претендують на повну або часткову купівлю банку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) отримала пропозиції від таких банків, як JPMorgan Chase, PNC і Citizens, повідомили співрозмовники. У неділю регулятор повернувся принаймні до деяких з учасників торгів з проханням змінити свої пропозиції і надати додаткову інформацію. Проте досі не зрозуміло, чи буде укладена угода.

Зазначається, що JPMorgan, який місяць тому вже допомагав врятувати First Republic, більше не працює радником банку, що дозволило JPMorgan брати участь в торгах. Одинадцять великих банків, включно з JPMorgan і PNC, вклали у березні 30 млрд дол на депозити в First Republic у невдалій спробі стабілізувати банк.

Співрозмовники видання кажуть, що уряд США прагне завершити процес продажу First Republic до того, як банк почне працювати в понеділок вранці.

First Republic та деякі урядовці сподівалися, що банк зможе домовитися про угоду, яка дозволить уникнути введення тимчасової адміністрації. Проте наразі це здається малоймовірним: єдині пропозиції, які були подані дотепер, передбачають, що FDIC спочатку закриє First Republic і введе в нього тимчасову адміністрацію.

Всі учасники торгів поставили свої пропозиції в залежність від того, що FDIC покриє частину потенційних збитків, які можуть бути спричинені транзакцією.

Під питанням залишається і те, чи підуть регулятори на "виняток з системного ризику", як вони зробили у березні з Silicon Valley Bank та Signature Bank, що дозволяє FDIC гарантувати всі депозити банку.

Нагадуємо:

Федеральна корпорація страхування депозитів США (FDIC) готується найближчим часом ввести тимчасову адміністрацію в First Republic Bank.

Акції американського банку First Republic у вівторок впали на майже 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку – тепер регулятори США намагаються його стабілізувати.