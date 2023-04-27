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Украинские ритейлеры считают цены на питание военных низкими из-за высоких рисков для бизнеса - МО

Четверг, 27 апреля 2023, 17:58 - Анастасия Жарикова

Представители крупных торговых сетей считают, что предоставление услуг по организации питания для военных, учитывая требование доставки продуктов, является слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах – их ритейлеры считают низкими.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что продолжают искать решение, позволяющее обеспечить прозрачные процедуры закупок и эффективные модели организации питания ВСУ.

В первой половине апреля руководство Минобороны провело встречу с представителями крупных торговых сетей "КРУГ", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СИЛЬПО" (Fozzy Group) для привлечения крупных ритейлеров к процессу организации и бесперебойного обеспечения питанием военнослужащих .

Представители сетей подчеркнули, что при существующих требованиях обеспечения логистики продуктов — а именно по принципу гарантирования доставки продуктов к частям при их постоянной передислокации, — слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах услуг по организации питания одного военнослужащего в сутки согласно Каталогу (137 ,04–144,06 грн). По словам ритейлеров, они низкие", – резюмировали в МО.

Напоминаем:

В Минобороны считают некорректным сравнивать цены на продукты и Главного управления разведки.

Минобороны ВСУ торговля цены продукты
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