"Армия ТБ": Нацсовет выдал лицензию телеканалу Минобороны

фото: детектор медиа

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал спутниковую лицензию на 10 лет под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Минобороны.

Такое решение в регуляторе приняли 23 марта, пишет "Детектор Медиа".

Отмечается, что во время заседания Нацсовета канал представлял продюсер, медиаменеджер и журналист Илларион Павлюк. Он заявил, что идею военного канала он представил в Министерстве обороны.

"Сейчас мы наблюдаем, как общество дистанцируется от войны. Часто возникает вопрос, когда закончится война. Таким образом мы воспринимаем войну как субъект, который сам по себе когда-то закончится или нет.

Это опасно, потому что будто от меня как гражданина это не зависит. В обществе есть или эйфория ("котики-ЗСУ" все сделают) или апатия ("война будет длиться годами"), а также страх мобилизации. Нам надо сплотиться и закончить войну", - заявил Павлюк.

По его словам, новый канал должен "развеять туман войны".

При этом контент, по его словам, будут производить медийщики, которые служат в ВСУ:.

Павлюк добавил, что ядро телеканала - военнослужащие.

"Это канал для них и о них. Они должны понимать, что их поддержат, их проблемы слышат, их победы видят. Но при этом весь контент должен быть понятен для гражданских", - пояснил он.

Команда новосозданного вещателя, по его словам, мечтает об общей аудитории 18+.

Формат канала Павлюк охарактеризовал как Discovery Military. По его словам, уже разработано 12 концепций будущих проектов.

"Мы хотим делать современный формат новостей с включениями из зоны боевых действий простых военнослужащих. Аналитика и легкая ежедневная подача новостей.

Мы будем развеивать мифы, связанные с войной, мы будем говорить, как живут деоккупированные города, шутить с военными так, как шутят они, мы будем развеивать российскую пропаганду. Мы хотим говорить о тех событиях, которые уже стали историей", - отметил Павлюк.

По словам заместителя председателя Нацсовета Олега Черныша, многие провайдеры интересовались этим каналом и хотели взять канал "Армия ТВ" в свои сети:

"То есть этот канал будет доступен не только на спутнике, но и в кабеле", - добавил он.

Владельцем канала является Министерство обороны: Черныш назвал конечным бенефициаром и контроллером директора Центральной телерадиостудии Минобороны Виктора Грома.

Экономическая правда