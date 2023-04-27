Українські ритейлери вважають ціни на харчування військових низькими через високі ризики для бізнесу - МО

Представники великих торговельних мереж вважають, що надання послуг з організації харчування для військових, враховуючи вимогу доставки продуктів є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах - їх ритейлери вважають низькими.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що продовжують шукати рішення, яке дозволить забезпечити прозорі процедури закупок та ефективні моделі організації харчування ЗСУ.

У першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) для залучення крупних ритейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів — а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, — є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно Каталогу (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони низькі", - резюмували в МО.

Нагадуємо:

У Міноборони вважають некоректним порівнювати ціни на продукти їх та Головного управління розвідки.