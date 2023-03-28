Правительство разрешило Минобороны продлевать действие контрактов на питание: условия

Кабинет Министров разрешил Минобороны продлить действие действующих контрактов на закупку питания для ВСУ на срок до 90 дней.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Предусмотрено, что продление срока действия государственного контракта на закупку продуктов питания и/или услуг по организации питания, срока выполнения обязательств по такому государственному контракту (договора) на срок достаточный для проведения новой закупки, но не дольше 90 дней, с соответствующим увеличением объема в соответствии с имеющейся потребностью ВСУ.

При этом цена за единицу каждого отдельного продукта питания или комплекта каталога увеличиваться не должна.

Экономическая правда