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Правительство разрешило Минобороны продлевать действие контрактов на питание: условия

Вторник, 28 марта 2023, 20:45 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров разрешил Минобороны продлить действие действующих контрактов на закупку питания для ВСУ на срок до 90 дней.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Предусмотрено, что продление срока действия государственного контракта на закупку продуктов питания и/или услуг по организации питания, срока выполнения обязательств по такому государственному контракту (договора) на срок достаточный для проведения новой закупки, но не дольше 90 дней, с соответствующим увеличением объема в соответствии с имеющейся потребностью ВСУ.

При этом цена за единицу каждого отдельного продукта питания или комплекта каталога увеличиваться не должна.

Экономическая правда

Кабмин Минобороны ВСУ
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