Рекордные расходы на армию в 2023 году. Что собирается делать правительство?

13 березня уряд підтримав проєкт змін до закону "Про державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає збільшення видатків на 537 млрд грн. Документ зареєстровано у Верховній Раді.

Заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа уточнила, що 96,5% від цієї суми або 518,2 млрд грн – це видатки на національну безпеку та оборону. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців.

Рішення про перегляд бюджету було прогнозованим, адже перша редакція держбюджету на 2023 рік передбачала виділення на оборону лише 870 млрд грн.

Це немало, але у 2022 році на ці цілі витратили 1,2 трлн грн. Видатки на оборону торік були заплановані в розмірі близько 25% ВВП країни, тоді як на поточний рік з урахування інфляції – 14%.

"Видатки на сектор безпеки та оборони в держбюджеті України на 2023 рік збільшуватимуться, щойно зʼявлятиметься можливість дофінансувати його потреби", – такий прогноз у листопаді дав член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.

Схоже, уряд переконався, що соціальні видатки будуть забезпечені донорськими коштами. США та ЄС дозволяють пускати їхні гроші лише на соціальні статті.

"Кошти макрофінансової допомоги спрямовуються в загальний фонд бюджету, звідки фінансуються всі витрати. Однак у нас є домовленість з ЄС, і ми її дотримуємося, що їхні кошти йдуть на гуманітарні потреби і не витрачаються на фінансування сфер безпеки та оборони", – казала віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

Тобто діє просте правило: половину видатків України фінансують донори, іншу половину – сама держава, і зібрані всередині країни гроші йдуть на фінансування воєнних потреб.

Запланований перегляд бюджету може бути не останнім, оскільки витрати зростають шаленими темпами. У січні 2023 року видатки на армію сягнули рекордної позначки в історії країни, перевищивши 50% бюджету, свідчать відкриті дані порталу openbudget.gov.ua.

Місячні видатки бюджету на оборону в січні 2023 року сягнули історичного рекорду

Лютий, вочевидь, поб’є рекорд січня. За попередніми даними, порівняно із січнем видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому зросли майже на 5 млрд грн до 76,9 млрд грн.

Витрати на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для ЗСУ підвищилися на 13 млрд грн до 41,9 млрд грн. Ці дві статті витрат становлять 90% від усіх оборонних, тож крім збільшення бюджету уряд намагається придумати, як урізати потреби.

У січні Міністерство оборони заявило, що місячні доплати в розмірі 30 тис грн, які з лютого 2022 року нараховувалися всім військовим, тепер отримуватимуть не всі.

А в лютому відомство опублікувало оновлені договори на закупівлю продуктів харчування, ціни на деякі з них, як встановили ЗМІ, до цього були завищені у два-три рази.

Дані: державний веб-портал бюджету для громадян openbudget.gov.ua. Дані за функціональною класифікацією доступні з 2018 року по січень 2023 року. Фактично бюджет в 2022 році був виконаний на 82,4% - 3 трлн грн. В січні 2023 року виконано 7% запланованих видатків.