SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины

Космическая компания Илона Маска SpaceX в понедельник, 17 апреля, перед стартом отменила тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов.

Об этом сообщили в Twitter сам Маск и SpaceX.

Испытания перенесли из-за проблем с клапаном давления, который "замерз", пояснил Маск.

"Клапан давления, похоже, замерз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуска сегодня не будет. Сегодня узнал много нового, сейчас выгружаем топливо, через несколько дней попробуем еще раз...", - написал миллиардер.

"Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью", - добавили в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Starship - самый мощный и самый высокий космический корабль из когда-либо построенных, он способен нести до 150 тонн груза в случае многократного использования, говорится на сайте SpaceX.

Корабль был создан для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Ракетная система состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента созданы для многоразового использования и в теории способны возвращаться на Землю в целости и сохранности. Однако в рамках первого тестового полета ни одна из ступеней восстановлена не будет.

Напомним:

Сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска в понедельник планирует осуществить первую попытку запуска своей ракеты Starship в космос - ракета была разработана с целью доставить людей на Марс.

Компания заявила, что ракета может быть запущена с базы в Техасе в течение 90-минутного окна в понедельник. Если ракета не будет готова к запуску в течение этого времени, SpaceX имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.

Экономическая правда