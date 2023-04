SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины

Космическая компания Илона Маска SpaceX в понедельник, 17 апреля, перед стартом отменила тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов.

Об этом сообщили в Twitter сам Маск и SpaceX.

Испытания перенесли из-за проблем с клапаном давления, который "замерз", пояснил Маск.

"Клапан давления, похоже, замерз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуска сегодня не будет. Сегодня узнал много нового, сейчас выгружаем топливо, через несколько дней попробуем еще раз...", - написал миллиардер.

"Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью", - добавили в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity