Twitter перестал быть самостоятельной компанией и вошел в структуру X Corp. Маска

Американский X Corp. Илона Маска поглотила сервис микроблогов Twitter – соцсети уже не являются самостоятельной компанией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Информация стала известна благодаря иску активистки Лоры Лумер к Twitter и бывшему гендиректору компании Джеку Дорси. В ответ юристы, представлявшие интересы ответчиков, сообщили, что "Twitter Inc. больше не существует".

Компании X Corp. и материнская X Holdings Corp. были зарегистрированы в марте в штате Невада.

"В корпоративном мире считается, что если вы регистрируете компанию в Неваде, это означает, что вы хотите иметь меньше фидуциарных обязательств. Инвесторам сложнее осудить топ-менеджеров и директоров невадской компании за нарушение фидуциарных обязательств", - пояснила заместитель декана юридического факультета университета. Тулейная Энн Липтон.

Аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх предполагает, что возможно Маск создает материнскую структуру, похожую на Alphabet, в которую войдут все его компании.

Напоминаем:

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил в среду, что социальная сеть "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а агрессивные усилия по сокращению расходов начали приносить свои плоды после массовых увольнений.