На шаг ближе к Марсу: SpaceX попытается осуществить первый запуск Starship в понедельник

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Компания SpaceX Илона Маска в понедельник планирует осуществить первую попытку запуска своей ракеты Starship в космос - ракета была разработана с целью доставить людей на Марс.

Об этом сообщает Financial Times, сайт SpaceX.

Компания заявила, что ракета может быть запущена с базы в Техасе в течение 90-минутного окна в понедельник. Если ракета не будет готова к запуску в течение этого времени, SpaceX имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.

Как указано на странице запуска на сайте компании, SpaceX планирует первый запуск в понедельник, 17 апреля, в 8:00 утра по центральноевропейскому времени (16:00 по Киеву).

Следить за запуском можно на странице компании на YouTube.

В воскресенье миллиардер и владелец компании Илон Маск пытался снизить ожидания от попытки первого запуска. Во время дискуссии, которая транслировалась в Twitter, он предупредил, что многие проблемы могут задержать запуск или привести к аварии ракеты.

Если запуск будет успешным, ракета поднимется на высоту 240 км и совершит полет продолжительностью в 90 минут, который завершится падением в Тихом океане возле Гавайских островов.

Оснащенная 33 двигателями Raptor компании SpaceX, эта ракета должна стать самой мощной из всех, когда-либо запускавшихся в космос. Компания заявила, что она будет иметь более 16 млн фунтов тяги, что примерно вдвое больше, чем у предыдущего рекордсмена, ракеты Saturn V, которая доставила американцев на Луну в 1960-х и 1970-х годах.

Starship был разработан, чтобы доставить людей на Марс - цель, которую Маск поставил перед SpaceX, когда основал компанию в 2002 году.

Напоминаем:

SpaceX представила Starship в феврале. Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту.

SpaceX проводила тестовые полеты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю.

Ранее сообщалось, что первый испытательный орбитальный полет ракеты SpaceX Starship может состояться в мае 2022 года.