Маск создал компанию X.AI, которая будет работать в области искусственного интеллекта

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Илон Маск создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp., которая зарегистрирована в штате Невада.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно документам государственного реестра штата Невада компания, которая, вероятно, будет работать в направлении развития ИИ, была зарегистрирована в прошлом месяце.

"Маск является единственным зарегистрированным директором компании, а Джаред Бирчалл, директор семейного офиса Маска, является его секретарем, согласно поданному в прошлом месяце заявлению. X.AI разрешила продажу 100 миллионов акций для частной компании", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что последние несколько месяцев бизнесмен занимался наймом команды для создания стартапа в области ИИ, способного конкурировать с компанией OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.

Напомним:

Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.