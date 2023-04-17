SpaceX відклала перший тестовий пуск ракети Starship: причини

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX у понеділок, 17 квітня, перед стартом скасувала тестовий запуск надважкої ракети Starship, призначеної для міжпланетних польотів.

Про це повідомили в Twitter сам Маск і SpaceX.

Випробування перенесли через проблеми з клапаном тиску, який "замерз", пояснив Маск.

"Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, запуску сьогодні не буде. Сьогодні дізнався багато нового, зараз вивантажуємо пальне, через кілька днів спробуємо ще раз ...", - написав мільярдер.

"Відмова від сьогоднішньої спроби льотних випробувань; команда працює над наступною доступною можливістю", - додали в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Starship - найпотужніший і найвищий космічний корабель із будь-коли побудованих, він здатний нести до 150 тонн вантажу в разі багаторазового використання, йдеться на сайті SpaceX.

Корабель був створений для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс. Ракетна система складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами і корабля Starship. Обидва компоненти створені для багаторазового використання і в теорії здатні повертатися на Землю в цілості. Однак у рамках першого тестового польоту жоден із ступенів відновлений не буде.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія SpaceX Ілона Маска у понеділок планує здійснити першу спробу запуску своєї ракети Starship у космос – ракета була розроблена з метою доставити людей на Марс.

Компанія заявила, що ракета може бути запущена з бази в Техасі протягом 90-хвилинного вікна у понеділок. Якщо ракета не буде готова до запуску впродовж цього часу, SpaceX має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Економічна правда