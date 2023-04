SpaceX відклала перший тестовий пуск ракети Starship: причини

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX у понеділок, 17 квітня, перед стартом скасувала тестовий запуск надважкої ракети Starship, призначеної для міжпланетних польотів.

Про це повідомили в Twitter сам Маск і SpaceX.

Випробування перенесли через проблеми з клапаном тиску, який "замерз", пояснив Маск.

"Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, запуску сьогодні не буде. Сьогодні дізнався багато нового, зараз вивантажуємо пальне, через кілька днів спробуємо ще раз ...", - написав мільярдер.

"Відмова від сьогоднішньої спроби льотних випробувань; команда працює над наступною доступною можливістю", - додали в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity