Маск заявил, что Twitter "почти безубыточен" и имеет 1500 сотрудников

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил в среду, что социальная сеть "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а агрессивные усилия по сокращению расходов начали приносить свои плоды после массовых увольнений.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По его словам, управление Twitter с момента приобретения было "довольно болезненным" и "похожим на американские горки".

Маск также отметил, что продаст компанию, если появится "правильный человек".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о покупке Twitter, Маск заявил, что последние несколько месяцев "действительно были довольно напряженными", но он считает, что покупка компании была правильным решением.

"Уровень боли был чрезвычайно высоким, это не было какой-то вечеринкой. Это были настоящие американские горки", - описал миллиардер свое время во главе компании.

Сейчас, по его словам, дела идут "довольно хорошо" - посещаемость выросла и "сайт работает".

Он также прокомментировал некоторые из своих противоречивых твитов, сказав: "Стрелял ли я себе в ногу твитами несколько раз? Да".

Обсуждая финансовую ситуацию Twitter, Маск сказал, что компания сейчас "примерно безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись.

Он также сказал, что сократить количество работников с чуть менее 8000, когда он купил компанию, до примерно 1500 было нелегко.

Он признал, что не всех увольнял лично, сказав: "Невозможно поговорить с таким количеством людей с глазу на глаз".

Маск также признал некоторые сбои, в том числе перебои в работе сайта, но сказал, что эти перебои не были очень длительными, и сейчас сайт работает нормально.

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Экономическая правда