Финские компании-экспортеры отказываются от России, остались всего 4%

Только 4% финских предприятий все еще ведут бизнес в России, что является значительным снижением с момента вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Торгово-промышленной палаты Финляндии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Опрос, проведенный в середине ноября среди 123 крупных компаний-экспортеров, показал, что лишь 4% из них все еще ведут бизнес в России, при этом 81% прекратили свою деятельность в стране, а 15% сообщили, что процесс выхода из страны продолжается.

Процесс выхода был быстрым, особенно в течение летних месяцев. В мае 24% опрошенных компаний продолжали вести бизнес в России. В августе этот процент снизился до 6%.

Однако, в более широком контексте, изменения не были столь кардинальными.

По словам руководителя отдела международных связей Торгово-промышленной палаты Финляндии Лины Тойвакка, на момент начала войны в Украине экспорт в Россию составлял лишь 5% от общего экспорта Финляндии. Компании начали минимизировать риски уже вскоре после аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

"Торговля с Россией сейчас переживает ледниковый период. Это может длиться десятилетиями, даже поколениями. Поскольку доверие исчезло, многое должно измениться за восточной границей, чтобы торговля снова вернулась к жизни", - сказал Тойвакка.

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Взгляды сейчас обращены на Центральную Европу и по ту сторону Атлантики. Но довольно тревожным является то, что 63% компаний заявили, что ослабление экономики Германии может повлиять на экспортные перспективы в 2023 году.

Европейская правда