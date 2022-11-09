Финляндия выделит 7 миллионов евро на транспортировку украинского зерна в страны Африки

Финляндия предоставит выделить Мировой продовольственной программе почти 7 миллионов евро на транспортировку украинского зерна в страны Африканского Рога.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Соответствующую гуманитарную помощь предоставит Министерство иностранных дел Финляндии. Страна выделит 15,7 млн ​​евро африканским странам, особенно зависящим от импорта зерна из Украины и на которые особенно сильно влияют негативные последствия российской военной агрессии.

Из этой суммы около 7 млн ​​евро пойдет на поддержку транспортировки зерна по линии ВПС, а остальные будут направлены на увеличение гуманитарной помощи для стран Африканского Рога, в частности Сомали.

Напоминаем:

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн. тонн аграрной продукции на 241 кораблях. При этом пшеницы за два месяца работы коридора было отгружено 1,55 млн тонн, из которых в страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Турции – 72%.