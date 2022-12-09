Фінські компанії-експортери відмовляються від Росії, залишились всього 4%

Тільки 4% фінських підприємств все ще ведуть бізнес в Росії, що є значним зниженням з моменту вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані опитування, проведені на замовлення Торгово-промислової палати Фінляндії, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Опитування, проведене в середині листопада серед 123 великих компаній-експортерів, показало, що лише 4% з них все ще ведуть бізнес в Росії, при цьому 81% припинили свою діяльність в країні, а 15% повідомили, що процес виходу з країни триває.

Процес виходу був швидким, особливо протягом літніх місяців. У травні 24% опитаних компаній продовжували вести бізнес в Росії. У серпні цей відсоток знизився до 6%.

Однак, у більш широкому контексті, зміни не були настільки кардинальними.

За словами керівника відділу міжнародних зв'язків Торгово-промислової палати Фінляндії Ліни Тойвакка, на момент початку війни в Україні експорт до Росії становив лише 5% від загального експорту Фінляндії. Компанії почали мінімізувати ризики вже невдовзі після анексії Кримського півострова у 2014 році.

"Торгівля з Росією зараз переживає льодовиковий період. Це може тривати десятиліттями, навіть поколіннями. Оскільки довіра зникла, багато чого має змінитися за східним кордоном, щоб торгівля знову повернулася до життя", - сказав Тойвакка.

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Погляди зараз звернені на Центральну Європу і по той бік Атлантики. Але досить тривожним є те, що 63% компаній заявили, що ослаблення економіки Німеччини може вплинути на експортні перспективи в 2023 році.

Європейська правда