Западные санкции приостановили выпуск продукции на "российских" процессорах, заявили в РФ

Иностранные производители, которые выпускают процессоры по документации российских разработчиков, в 2022 году отказались выполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы.

Об этом сказал глава Минцифры России Максут Шадаев, сообщает "Коммерсантъ".

По его словам, из-за этого количество продукции, которую произвели с использованием заказанных Россией процессоров, меньше, чем могло бы быть.

В этом году, говорит министр, выпустили 15 тысяч персональных компьютеров и 8 тысяч серверов на, как отмечает Шадаев, российских процессорах. Это меньше, чем планировалось

"У нас в этом году было бы значительно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах", - сказал глава Минцифры РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину "Байкал Электроникс", АО "МЦСТ" и АО "НПЦ "Элвис" сначала попали под экспортный контроль США, а затем их занесли в SDN-List, что предусматривает блокирование любых активов и полный запрет на сделки.

Российские чипмейкеры попали и под санкции, введенные Евросоюзом 16 декабря.

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США также периодически вводят санкции в отношении компаний, которые, по интерпретации их органов, создавались для размещения заказов на иностранных заводах.

Европейская правда