В течение года АРМА разыскало корпоративные права стоимостью 41 миллиард гривен

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В 2022 году в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) поступило 6682 обращений, по которым были обнаружены средства на сумму почти 4,4 млрд в гривневом эквиваленте и корпоративные права стоимостью 41 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Кроме того, было разыскано около 13,5 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, более 138 тыс. земельных участков, более 29,6 тыс. единиц транспорта, более 4,3 тыс. единиц с/х техники с комплектующими, 4,3 тыс. единиц другого имущества (товаров), 885 имущественных прав интеллектуальной собственности.

"Больше всего обращений Нацагентство получило от Министерства юстиции - 2661, поступивших в рамках розыска и выявления активов подсанкционных лиц; Национальной полиции - 2081; органов прокуратуры - 671 и Бюро экономической безопасности - 432 обращений", - говорится в сообщении.

В общем Агенство разыскало более 190 тысяч единиц имущества, что кратно превышает показатели прошлых лет.

Напомним:

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство о нарушении права на информацию на АРМА - агентство не предоставило перечень российских и белорусских активов, которые были арестованы после 24 февраля и переданы в его управление.