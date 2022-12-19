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Західні санкції призупинили випуск продукції на "російських" процесорах, визнав уряд РФ

Понеділок, 19 грудня 2022, 15:06 - Європейська правда

Іноземні виробники, які випускають процесори за документацією російських розробників, у 2022 році відмовилися виконувати замовлення, зокрема відвантажувати вже вироблені чипи.

Про це сказав глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв, повідомляє "Коммерсантъ".  

За його словами, через це кількість продукції, яку виробили з використанням замовлених Росією процесорів, менша, ніж могла б бути.

Цього року, каже міністр, випустили 15 тисяч персональних комп’ютерів і 8 тисяч серверів на, як зазначає Шадаєв, російських процесорах. Це менше, ніж планувалося

"У нас цього року було б значно більше, якби ті партії російських процесорів, "Ельбрусів", "Байкалів", які було замовлено та вироблено, було б відвантажено. Інтелектуальні права і вся документація російські, але, якщо виходити з топологічних норм, таких виробництв у Росії немає, і це все замовлялося на закордонних заводах", – сказав глава Мінцифри РФ. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Байкал Електронікс", АТ "МЦСТ" і АТ "НВЦ "Елвіс" спочатку потрапили під експортний контроль США, а потім їх занесли до SDN-List, що передбачає блокування будь-яких активів і повну заборону на угоди. 

Російські чипмейкери потрапили і під санкції, введені Євросоюзом 16 грудня. 

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США також періодично вводять санкції щодо компаній, які, за інтерпретацією їхніх органів, створювалися для розміщення замовлень на іноземних заводах.

Європейська правда

санкції Росія війна
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