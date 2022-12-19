Россия заслуживает пребывания в черном списке ФАТФ

На сьогодні російська федерація є найбільш підсанкційною країною світу і саме санкції, поряд з прямою військовою та фінансовою підтримкою України з боку цивілізованої світової спільноти є найбільш дієвим інструментом впливу на країну-агресора.

Так, 30 вересня 2022 року США запровадили нові санкції проти росії за проведення фіктивних "референдумів" в Україні.

Загалом з лютого 2022 року Уряд США випустив близько 1500 нових та 750 доповнених санкційних списків.

Водночас Рада Європейського Союзу ввела вісім пакетів економічних та індивідуальних санкцій у зв’язку з військовою агресією росії проти України. Дев'ятий пакет санкцій ухвалено 16 грудня.

Насамперед вагомі та довгострокові наслідки обмежувальних заходів призвели до серйозний браку постачань для російських військ в Україні та змусили росію звернутися до менш технологічно розвинених країн, таких як Іран та Північна Корея, за постачанням зброї та обладнання.

Наслідки такої співпраці ми, українці, спостерігаємо кожен день. Бо якраз іранські безпілотники-камікадзе масово використовуються з 10 жовтня для атак на цивільне населення й критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури.

Жахливі факти вже стали приводом до звернення США, Великобританії, Німеччини та Франції 21 жовтня з закликом до ООН провести "неупереджене" розслідування фактів можливого використання росією іранських безпілотників у війні проти України.

Але злочинна військова співпраця Росії з Іраном та Північною Кореєю повинна мати ще один важливий наслідок, а саме невідкладне включення російської федерації до так званого Чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Хоча громадськість не дуже обізнана про діяльність FATF — це найважливіша та найвпливовіша організація у світі, яка займається міжнародними стандартами боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).

Достатньо сказати, що Група була заснована G-7 в 1989 році й сьогодні включає 37 країн та 2 організації одна з яких ЄС, а понад 200 членів ООН підписали свої зобов’язання щодо дотримання Рекомендацій FATF щодо запобігання організованій злочинності, корупції, відмиванню коштів та тероризму.

Тобто, Чорний список є одним з дієвих інструментів обмеження доступу терористів та злочинців до переваг світової економіки, а саме Північну Корею та Іран, з якими активно співпрацює Росія, віднесено до цього списку.

Наразі серед юрисдикції високого ризику, що мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення перебуває лише три юрисдикції — Іран, Північна Корея та М'янма.

При чому FATF закликає застосовувати посилену належну обачність, а в найбільш серйозних випадках застосовувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від відповідних ризиків, що походять із цих країн.

Таким чином, дії росії не лише суперечать основним принципам існування FATF (відповідні заяви у зв’язку з подіями в Україні було зроблено Групою ще березні та червні 2022 року), але й грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародного співробітництва та Рекомендацій/Стандартів FATF.

Крім цього, як свідчить інформація Міністерства фінансів США низка країн (майже двадцять серед яких Китай, Індія, Туреччина, Бразилія, Казахстан, Грузія, Сербія, Киргизстан, Вірменія, Мексика, Сінгапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, ОАЕ та Узбекистан) досі допомагають Росії уникати санкцій. Серед основних лазівок у міжнародній фінансовій системі досі перебувають:

використання кореспондентських рахунків російських банків, системи SWIFT та банків "дружніх" країн. Як відомо, не всі банки росії відключені від SWIFT та перебувають під санкціями (з понад 300 російських банків лише біля 20).

Якщо рух коштів організовано за схемою "банк росії – SWIFT – банк-кореспондент-SWIFT-банк у "дружній" до рф країни", вони цілком здатні забезпечувати потреби росії у необхідному імпорті обладнання та товарів;

використання Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії та банків країн Євразійського економічного Союзу (ЄАЕС). Росія має значний вплив на країни ЄАЕС (держави-члени: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Росія).

Більш того, значна частина "сірого" експорту та імпорту проходить митне оформлення через ці країни, а Центробанк росії використовує для проведення платежів за цими контрактами свою платіжну систему СПФП, до якої зокрема підключені банки Білорусі, Вірменії та Азербайджану;

використання криптовалют для розрахунків. Використання росією криптовалют для зовнішньоекономічних розрахунків є найбільш дешевим і безпечним шляхом, якому дуже важко протидіяти, особливо якщо цьому сприяють її відповідні державні органи.

Саме це питання може стати одним з головних під час оцінки росії з боку FATF, зокрема, неналежне функціонування національного органу фінансового контролю та правоохоронної системи, погіршення з боку росії стану міжнародної співпраці, зокрема у площині заморожування взаємної правової допомоги та відповідей на міжнародні запити по відмиванню коштів через криптовалюти (таких буде багато через те, що багато "крипто-помийок" працюють чи працювали в росії за сприяння корумпованих чиновників та правоохоронців).

Це дає всі розумні підстави для невідкладної організації та проведення оцінки Росії з боку FATF щодо недотримання та фактичного невиконання нею Рекомендацій та заходів, які вона вживає для боротьби з ПОД/ФТ.

Остання така оцінка була проведена три роки тому — у жовтні 2019 року. Тому, цілком можливим та реалістичним виглядає завдання за результатами зазначеної оцінки виключити росію з FATF, як це зробила Рада Європи, та внести її до чорного списку заради безпеки світу та глобальної фінансової системи на найближчому пленарному засіданні організації, що планується провести 18-24 лютого 2023 року.

Це змусить всі уряди та компанії світу припинити співробітництво з Росією або зіштовхнутися з ризиком бути притягнутими до відповідальності за сприяння фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.

Включення росії до Чорного списку FATF, як держави, що фактично підтримує та фінансує тероризм на національному та світовому рівні, допомогло б посилити послідовну ланцюгову реакцію цивілізованої світової спільноти на злочинну діяльність російської влади та її очільника Владіміра Путіна, ізолювало б її зі світової економічної та фінансової системи, як фактору, що загрожує глобальній безпеці.

На сьогодні Латвія, Естонія та Польща, а також парламентські асамблеї НАТО та Ради Європи вже визнали Росію державою-терористом (терористичним режимом).

Сподіваємось та чекаємо, коли весь цивілізований світ зробити теж саме, бо "вища мудрість — розрізняти добро і зло" (Сократ).