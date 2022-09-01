Twitter запускает функцию редактирования твитов, но не для всех пользователей

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Twitter запускает возможность редактирования твитов после многолетних дискуссий, она будет доступна платным подписчикам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Функция редактирования станет доступна для платных пользователей сети – подписчикам Twitter Blue. Подписка на расширенную версию соцсети стоит 4,99 долл. в месяц.

Редактирование твита позволит пользователям вносить изменения в твит в течение 30 минут с момента публикации. Отредактированные твиты будут иметь метку, а другие пользователи Twitter смогут щелкнуть ее, чтобы просмотреть предыдущие версии публикации.

В настоящее время компания тестирует кнопку редактирования с небольшой группой пользователей в надежде быстро устранить возможные проблемы.

В ближайшие недели кнопка редактирования станет доступна пользователям Twitter Blue.

Агентство отмечает, что в Twitter годами обсуждали преимущества и недостатки кнопки редактирования. Некоторые волновались, что ею будут злоупотреблять люди, которые надеются стать вирусными, только для того, чтобы изменить содержимое сообщения после его ретвита.

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Дебаты о целесообразности функции редактирования разгорелись в начале этого года, когда гендиректор Tesla Inc. Илон Маск приобрел большую долю собственности в компании, а затем опросил своих подписчиков, хотят ли они кнопку редактирования.

Большинство проголосовавших ответили "за". После этого Twitter быстро подтвердил, что уже проверяет функцию.

Агентство добавляет, что, очевидно, пытаясь отдалить проект от влияния Маска, в компании заявили, что начали работу над кнопкой редактирования еще до опроса гендиректора Tesla.





