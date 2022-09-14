Акционеры Twitter поддержали продажу соцсети Маску. Миллиардер пытается через суд выйти из сделки

Акционеры Twitter во вторник проголосовали за предложение по продаже социальной сети Илону Маску за 44 млрд долл - миллиардер пытается через суд выйти из сделки.

Об этом пишет Reuters.

"Во вторник акционеры Twitter Inc одобрили выкуп Илоном Маском соцсети за 44 млрд долларов, передав результаты голосования на судебное разбирательство, в котором миллиардер пытается отменить сделку", - отмечает агентство.

Напомним:

Юристы миллиардера Илона Маска направили ряд повесток в суд по делу о соглашении о приобретении Twitter за 44 млрд долларов, в том числе сооснователю и бывшему исполнительному директору Twitter Джеку Дорси.

Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновить соглашение по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала на публичную дискуссию о проценте ботов на платформе.

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Twitter отверг заявления миллиардера Илона Маска в суде штата Делавер (США) о том, что его обманули, чтобы подписать соглашение о приобретении соцсети.

Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.

Судья Канцелярского суда Делавера (США) Кэтлин МакКормик обнародовала официальное расписание судебного разбирательства по иску Twitter против Илона Маска за попытку расторгнуть соглашение о покупке компании за 44 млрд долл.

Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.

Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.

9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.

Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Экономическая правда