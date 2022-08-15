Ряд мировых гигантов сократили деятельность в РФ, несмотря на заявления о полном выходе.

Такие мировые гиганты как Alphabet, Toyota и Microsoft вместо того, что полностью выйти из рынка РФ, как было заявлено ими в начале великой войны, сократили свою деятельность в режиме "ожидания".

Об этом говорится в анализе KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции / LeaveRussia".

Согласно данным аналитиков, среди отслеживаемых компаний 2066 компании и сервисы не меняли своей позиции, 326 - меняли.

Среди крупнейших мировых компаний, кто изменил позицию, есть такие гиганты как ExxonMobil, Alphabet, Toyota и Microsoft. Все они, несмотря на свои заявления о полном выходе из РФ, изменили статус режима "ожидания", то есть продолжают поддерживать свои продукты, сохранять частичную активность и т.д.

В KSE Institute говорят, что всего таких случаев 59. И хотя такой путь присущ крупнейшим компаниям, он менее популярен, отмечают аналитики.

Больше всего случаев изменения позиций компаний наблюдается в направлении с "остаться" на "ожидание" (116), "ожидания" на "выход" (61) и "остаться" на "выйти".

"То есть большинство проходит положительный путь в единственно правильном направлении – в сторону выхода", – говорят аналитики.

ВИДЕО ДНЯ

Однако есть отдельная группа компаний, которые, несмотря на свои предварительные заявления, развернулись на 180 градусов и решили остаться на рынке агрессора.

Это, например, Air Serbia (восстановила полеты), немецкий производитель агротехники Claas (все еще работает в России; публично не разглашается) и производитель шин Continental (1 августа в Калуге возобновил работу завод по производству автомобильных шин Continental), украинский букмекер Parimatch (продолжает свою деятельность в России под другим названием – Paribet), японские Fujifilm (после паузы все еще работает и рекламирует в России) и некоторые другие.





