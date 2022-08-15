Низка світових гігантів лише скоротили діяльність в РФ попри заяви про повний вихід

Такі світові гіганти як Alphabet, Toyota та Microsoft замість того, що повністю вийти з ринку РФ як було заявлено ними на початку великої війни, скоротили свою діяльність в режимі "очікування".

Про це йдеться в аналізі KSE Institute в межах проєкту "Самосанкції / LeaveRussia".

Згідно даних аналітиків, серед компаній, які відстежуються, 2066 компанії та сервіси не змінювали своєї позиції, 326 - змінювали.

Серед найбільших світових компаній, хто змінив позицію, є такі гіганти як ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft. Всі вони попри свої заяви про повний вихід з РФ змінили статус на режим "очікування", тобто продовжують підтримувати свої продукти, зберігати часткову активність тощо.

У KSE Institute кажуть, що всього таких випадків 59. І хоча такий шлях притаманний найбільшим компаніям, він найменш популярний, зауважують аналітики.

Найбільше випадків зміни позицій компаній спостерігається у напрямку з "залишитися" на "очікування" (116), "очікування" на "вихід" (61) та "залишитися" на "вийти".

"Тобто більшість проходить позитивний шлях в єдино правильному напрямку - в бік виходу", – кажуть аналітики.

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Проте є окрема група компаній, які, попри свої попередні заяви, розвернулися на 180 градусів, і вирішила залишитися на ринку агресора.

Це, наприклад, Air Serbia (відновила польоти), німецький виробник агротехніки Claas (все ще працює в Росії; публічно не розголошується) та виробник шин Continental (1 серпня в Калузі відновив роботу завод з виробництва автомобільних шин Continental), український букмекер Parimatch (продовжує свою діяльність в Росії під іншою назвою - Paribet), японські Fujifilm (після паузи все ще працює і рекламує в Росії) та деякі інші.





