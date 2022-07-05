Экспорт российского золота упал почти до нуля

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С марта российский экспорт золота сократился почти до нуля, но без санкций экспортные возможности все еще сохраняются.

Об этом говорится в результатах исследования KSE Institute.

В 2021 году в России было произведено 346 тонн золота (без учета золота в концентратах), что сделало Россию вторым после Китая крупнейшим производителем золота в мире с долей около 9,5%.

Добыча золота в России консолидирована, хотя и не так сильно, как производство нефти и газа. На ТОП-10 компаний-производителей приходится 61% рынка. В общей сложности добычу золота осуществляют около 520 компаний.

Наибольшая часть производимого в России золота идет на экспорт – 302 тонны в 2021 году (87% производства).

Россия в основном экспортировала золото в Великобританию (266 тонн, 88% экспорта), крупнейший в мире хаб драгоценных металлов. Часть золота отправляли в Швейцарию, второй по величине хаб на рынке золота.

Лондонская фондовая биржа больше не принимает российские драгоценные металлы, поскольку Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов 7 марта приостановила действие статуса Good Delivery ("надежная поставка") для всех шести аккредитованных российских заводов, производящих золотые слитки.

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Российские золотоискатели могут продавать металл Банку России. Центробанк России возвратился к покупке золота на внутреннем рынке с 28 февраля 2022 года. Россия также может экспортировать золото в страны, не вводящие санкции, включая Индию и Китай, хотя это может потребовать больших скидок.

Между тем, согласно данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае Швейцария впервые с момента вторжения в Украину импортировала из России более 3 тонн золота.

"Эта ситуация показывает, что даже несмотря на то, что российский экспорт золота почти упал до нуля с марта 2022 года, введение санкций важно. Вместе с тем экспортные возможности все еще сохраняются, и для того чтобы остановить экспорт российского золота, может потребоваться больше усилий", – говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда