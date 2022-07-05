Япония ввела новые санкции против компаний РФ и Беларуси и запретила импорт золота из России

Япония объявила о введении новых санкций против РФ и Беларуси – в санкционный список внесли 90 физических и юридических лиц. Также Япония ввела запрет на импорт золота из России.

Об этом говорится в сообщении Минфина Японии.

В частности, в санкционный список попали: вице-премьер Дмитрий Григоренко РФ, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, виолончелист и предприниматель, близкий друг Путина Сергей Ролдугин с супругой, родственники олигарха Алексея Мордашова и сооснователь компании "Киевская площадь" Рик Нисанов.

Также Япония ввела запрет на импорт золота из России – страна запретила экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы, в адрес 65 компаний из России и 25 – из Беларуси.

С 5 сентября вступит в силу запрет на оказание России услуг в сфере бухгалтерского учета, аудита и консалтинга.

Также под санкции попали коллаборанты оккупанты в Херсонской области - так называемый глава так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов.

В список организаций, на которые распространятся санкции, внесли компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, в том числе ряд крупнейших авиазаводов, в частности, в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре.

ВИДЕО ДНЯ

Туда также вошли СМИ – агентство SouthFront, медиагруппа Newsfront, ИА Inforos. Их счета в Японии заблокируют.

Напоиним:

Соединенные Штаты расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц.

В первый день саммита "Группы семи" в воскресенье Британия, Канада, США и Япония анонсировали запрет на импорт российского золота.

Экономическая правда