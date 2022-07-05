Експорт російського золота впав майже до нуля

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З березня російський експорт золота скоротився майже до нуля, але без санкцій експортні можливості все ще зберігаються.

Про це йдеться у результатах дослідження KSE Institute.

У 2021 році в Росії було вироблено 346 тонн золота (без урахування золота в концентратах), що зробило Росію 2-им після Китаю найбільшим виробником золота в світі з часткою близько 9,5%.

Видобуток золота в Росії консолідований, хоча і не так сильно, як виробництво нафти і газу. На ТОП-10 компаній-виробників припадає 61% ринку. Загалом видобуток золота здійснюють близько 520 компаній.

Найбільша частина виробленого в Росії золота йде на експорт – 302 тонн у 2021 році (87% виробництва).

Росія переважно експортувала золото до Великої Британії (266 тонн, 88% експорту), найбільшого у світі хабу дорогоцінних металів. Частину золота відправляли до Швейцарії, другого за величиною хабу на ринку золота.

Лондонська фондова біржа більше не приймає російські дорогоцінні метали, оскільки Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів 7 березня призупинила дію статусу Good Delivery ("надійна поставка") для всіх шести акредитованих російських заводів, що виробляють золоті злитки.

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Російські золотошукачі можуть продавати метал Банку Росії. Центробанк Росії повернувся до купівлі золота на внутрішньому ринку з 28 лютого 2022 року. Росія також може експортувати золото в країни, які не вводять санкції, включаючи Індію та Китай, хоча це може вимагати значних знижок.

Тим часом, згідно з даними Федерального митного управління Швейцарії, у травні Швейцарія вперше з моменту вторгнення в Україну імпортувала з Росії понад 3 тонни золота.

"Ця подія показує, що навіть незважаючи на те, що російський експорт золота майже впав до нуля з березня 2022 року, запровадження санкцій є важливим. У той же час експортні можливості все ще зберігаються, і для того, щоб зупинити експорт російського золота, може знадобитися більше зусиль", – йдеться у пресрелізі.

Економічна правда