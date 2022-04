"Газпром" первой из российских компаний уходит с западных бирж по требованию Кремля

getty images

После принятия поправок к законодательству РФ Газпром стал первой компанией, проводящей делистинг с западных бирж для перехода на российскую.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление "Газпрома".

Так, "Газпром" направил в The Bank of New York Mellon заявление о расторжении депозитного соглашения. Теперь он обязан послать владельцам расписку сообщения о закрытии программы ADR. Лица, владеющие расписками компании на 27 апреля, смогут конвертировать их в простые акции ПАО. Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.

Также 29 апреля компания сообщила Управлению финансового надзора Британии о намерении отменить листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение – правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.

Отмечается, что "Газпром" обратился в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.

Напоминаем:

Российские компании обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже (LSE) после вторжения РФ в Украину 24 февраля. На рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".

Международные банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan могут заработать на делистинге российских компаний по западным биржам сотни миллионов долларов.

В начале марта Лондонская биржа остановила торги акциями 27 эмитентов с весомыми связями с Россией, Morgan Stanley исключил их из индексов развивающихся стран, ведь страна теперь "не пригодна к инвестициям".