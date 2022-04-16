Росія зобов’язала всі свої компанії піти з західних бірж

getty images

Президент РФ Владімір Путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських.

Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на підписаний документ на порталі правової інформації РФ.

Таким чином обіг депозитарних розписок на іноземних біржах має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. Компаніям дадуть п'ять робочих днів, щоб здійснити необхідні дії для розірвання договорів про розміщення депозитарних розписок. В окремих випадках уряд Росії може дозволити подальший обіг вже випущених акцій за межами країни.

Зазначається, що російські компанії зобов’язали повернутися назад на тлі падіння акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі (LSE) після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

На ринках США та ЄС торгується понад 30 депозитарних розписок російських компаній, включно з "Газпромом", "Роснефтю", "Лукойлом".

Нагадуємо:

Міжнародні банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup та JPMorgan можуть заробити на делістингу російських компаній із західних бірж сотні мільйонів доларів.

На початку березня Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".