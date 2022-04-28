Россия может прекратить поставки газа в Молдову с 1 мая

Молдова до сих пор не получила ответ от "Газпрома" по поводу отсрочки обязательства провести аудит задолженности, о котором договорились в прошлом году, поэтому поставки российского газа с 1 мая под вопросом.

Об этом в среду рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"У нас пока нет ответа от концерна "Газпром" на поставку природного газа начиная с 1 мая. Ранее мы разъяснили позицию Кишинева и ждем на ответ", - сказала премьер-министр.

Она добавила, что у правительства есть альтернативные варианты на тот случай, если "Газпром" прекратит поставки в Молдову, поэтому граждане не останутся без газа. Страна будет закупать газ у международных трейдеров.

Семь международных компаний, по данным правительства, готовы поставлять природный газ в Молдову, включая Румынию, Польшу и Нидерланды.

Правительство Молдовы ранее направило "Газпрому" запрос о продлении срока проведения аудита задолженности.

Этот срок, согласно контракту, подписанному в прошлом году, истекает 1 мая. Правительство сообщило "Газпрому", что не смогло заключить контракт с иностранной компанией на проведение аудита долга "Молдовагаз" в оговоренные сроки.

Речь идет о долге на сумму до $700 млн, которые якобы имеет "Молдовагаз" перед "Газпромом" и одной из его "дочек". 700 млн – это оценка России, а не Молдовы. Кишинев много лет говорит, что часть этого долга взята из воздуха, не подтверждена.

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Европейская правда