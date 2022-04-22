"Газпром" в этом году может потерять треть экспорта газа в Европу – Reuters

Экспорт газа подконтрольного Кремлю "Газпрома" в Европу может сократиться примерно на треть в этом году из-за войны в Украине, конкуренции с сжиженным природным газом и планах перехода РФ на расчеты в рублях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

"На Россию приходится около 40% европейских поставок газа, но Запад после начала вторжения РФ в Украину пытается отучить себя от российских энергетических потоков.

По словам аналитиков, планы взыскать плату за продажу газа "недружественным" странам в рублях также подоорвали перспективы экспорта российского газа, поскольку Европа подчеркнула, что это было "шантажом" и почти единогласно отказалась выполнять", - пишет агентство.

Так, Сергей Капитонов из Энергетического центра Московской школы менеджмента "Сколково" заявил, что поставки "Газпрома" в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году с примерно 150 млрд кубометров в 2021 году.

А руководитель отдела исследования рынка газа в Rystad Energy Синдре Кнутссон сказал, что поставки могут снизиться еще больше, "под влиянием стремления покупателей стать менее зависимыми от РФ или из-за того, что Россия сдерживает объемы, например, из-за разногласий относительно того, какой валютой за газ нужно заплатить".

Он также не исключил прекращения потоков через Украину, если война помешает безопасному продолжению работы газопроводов.

"Газпром" не раскрывает своих ожиданий по экспорту газа в Европу. Компания не ответила на запрос Reuters о комментарии.

"Наибольшими потребителями газа Газпрома в Европе в 2021 году были Германия, получившая 45,8 млрд кубометров, Италия, получившая 20,8 млрд кубометров, и Австрия, получившая 13,2 млрд кубометров.

Пока только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли", которая предполагает, что покупатели производят расчеты в иностранной валюте через российский Газпромбанк, который потом конвертирует ее в рубли", - напоминает издание.

Экономическая правда