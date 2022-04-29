"Газпром" першим з російських компаній йде з західних бірж на вимогу Кремля 

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Після ухвалення поправок до законодавства РФ "Газпром" став першою компанією, яка проводить делістинг з західних бірж для переходу на російську.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на заяву "Газпрома".

Так, "Газпром" направив до The Bank of New York Mellon заяву про розірвання депозитної угоди. Тепер він зобов'язаний надіслати власникам розписку повідомлення про закриття програми ADR. Особи, що володіють розписками компанії на 27 квітня, зможуть конвертувати їх у прості акції ПАТ. Власники розписок отримають право на отримання дивідендів лише після конвертації у локальні акції.

Також 29 квітня компанія повідомила Управління фінансового нагляду Британії про намір скасувати лістинг депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі. Компанія направила заяви на Лондонську та Сінгапурську фондові біржі про делістинг не пізніше ніж через 20 робочих днів.

Раніше президент РФ Владімір Путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських. Закон передбачав виключення – уряд країни все ж міг дозволити обіг акцій на іноземній біржі.

Зазначається, що "Газпром" звернувся до російського уряду з таким запитом, але 28 квітня йому відмовили.

Нагадуємо:

Російські компанії зобов’язали повернутися назад на тлі падіння акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі (LSE) після вторгнення РФ в Україну 24 лютого. На ринках США та ЄС торгується понад 30 депозитарних розписок російських компаній, включно з "Газпромом", "Роснефтю", "Лукойлом".

Міжнародні банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup та JPMorgan можуть заробити на делістингу російських компаній із західних бірж сотні мільйонів доларів.

На початку березня Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".