Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торговлю акциями Яндекс и других российских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа и фондовая биржа Nasdaq решили на время приостановить торговлю акциями компаний, базирующихся в России, на фоне агрессии этой страны против Украины.

Об этом сообщает The Economist.

Под запрет торговли попали такие компании как Яндекс, Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.

Кроме этого, компания OTC Market Group, предоставляющая информацию о почти 10 тыс. зарубежных ценных бумаг, сказала, что исследоват вопрос того, как санкции против России могут повлиять на торговлю депозитарными расписками российских акций в США.

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